لقجع: الأندية مطالبة بتأسيس شركات رياضية نهاية الشهر الجاري والبطولة ستتوقف يوم 15

شدد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على ضرورة تأسيس الشركات الرياضية في نهاية مارس الجاري بوضع هياكلها التدبيرية القادرة على الاشتغال باحترافية داخل الأندية الوطنية، مؤكدا على وضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميع إمكانياتها لمواكبة هذا المشروع.

وأكد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال بلاغ له، أن البطولة الاحترافية القسم الأول ستتوقف يوم 15 مارس الجاري لفسح المجال لاستعدادات المنتخب الأول للمباراتين المزدوجتين اللتين ستجمعه بمنتخب إفريقيا الوسطى، والمحلي الذي يستعد لنهائيات بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وارتباطا بمحاور الاجتماع، قدم طه المنصوري، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، عرضا مفصلا حول مشروع تأهيل كرة القدم المتنوعة، يتضمن وضع برنامج عمل وهيكلة إدارية ومالية جديدة من أجل الحضور الوازن لكرة القدم داخل القاعة والشاطئية على المستوى القاري والعالمي.