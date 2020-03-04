طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السهول والسواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بالمناطق الغربية للأطلس، ومنطقة سوس ومحليا بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيستمر انتشار السحب المنخفضة، خلال الصباح، بالشمال الغربي للمملكة، فيما ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة جدا بمجموع ربوع المملكة. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي أو من الغرب بشمال البلاد وشرقية بالجنوب. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بالأطلس والريف، وما بين 07 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والشمال الغربي وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالشمال والوسط والواجهة المتوسطية والجنوب اليوم13 و19 درجة بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 21 و27 درجة بالأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس، وما بين 28 و32 درجة بالمناطق الغربية للأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 35 و38 درجة بمنطقة سوس ومحليا بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.