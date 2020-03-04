جامعة الكرة: ملاعب أندية الدرجة الثانية غير جاهزة لاعتماد تقنية “الفار”

أثنى أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تجربة استعمال تقنية المساعدة بالفيديو” VAR” بداية من الجولة الـ 16 من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول.

وشدد بلاغ لجامعة الكرة على كون التقنية ساهمت في الحد من الاحتجاجات على التحكيم، مبرزا في السياق ذاته أنه تمت مناقشة موضوع مدى استفادة أندية البطولة الاحتراقية القسم الثاني من هذه التقنية تحسبا للمباريات المؤثرة على الصعود أو الانحدار إلى قسم الهواة.

وأوضح البلاغ ذاته أن كلا من جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، ويحيى حدقا، مدير مديرية التحكيم، أكدا عدم جاهزية كل الملاعب لاستعمالها، مشيرا إلى انه “سيتم ذلك في حال توفر الظروف المناسبة لها”.