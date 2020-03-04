اندلاع حريق بسيارتين في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق بسيارتين كانتا في مرأب (كراج) تحت منزل مأهول في حي خلة الدير بمدينة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء. وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ ألسنة النار ومنعت انتشاره في البناية السكنية، ولم يبلغ عن إصابات. هذا، وباشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

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