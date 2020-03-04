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15 إيطالي جاءوا الهند للسياحة فأصابتهم كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء ثبات إصابة 15 سائحا إيطاليا وسائقهم الهندي بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة في الهند 28 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حصيلة الاصابات تشمل ستة هنود التقطوا العدوى من قريب لهم عاد مؤخرا من إيطاليا.

وتعد هذه أكبر زيادة في عدد حالات الإصابة في الهند، حيث أن عدد الاصابات بلغ ستة حالات فقط حتى أمس الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الاتحادي هارش فاردهان اليوم إنه تم وضع جميع حالات الإصابة الجديدة في الحجر الصحي في نيودلهي.

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