شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إيطالي جاءوا الهند للسياحة فأصابتهم كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء ثبات إصابة 15 سائحا إيطاليا وسائقهم الهندي بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة في الهند 28 حالة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حصيلة الاصابات تشمل ستة هنود التقطوا العدوى من قريب لهم عاد مؤخرا من إيطاليا.
وتعد هذه أكبر زيادة في عدد حالات الإصابة في الهند، حيث أن عدد الاصابات بلغ ستة حالات فقط حتى أمس الثلاثاء.
وقال وزير الصحة الاتحادي هارش فاردهان اليوم إنه تم وضع جميع حالات الإصابة الجديدة في الحجر الصحي في نيودلهي.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 إيطالي جاءوا الهند للسياحة فأصابتهم كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.