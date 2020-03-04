شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا .. استنفار أمني بعد تهديد بهجوم على مسجد والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة النيوزيلندية اليوم الأربعاء إنها كثفت دوريات الحراسة لمسجدين قبيل الذكرى الأولى لهجوم أدوى بحياة 51 شخصا بعدما ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لها صلة بأحد المسجدين.

ونفذ مسلح الهجوم باستخدام سلاح نصف آلي وقتل المصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس الماضي في أسوأ حادث إطلاق رصاص تشهده نيوزيلندا في وقت السلم.

ودفع هذا الهجوم الحكومة لتشديد قوانين حيازة السلاح وأثار تساؤلات بشأن صورة البلد كمجتمع سلمي ملتزم بالقانون.

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وذكرت الشرطة أنها كثفت الدوريات حول مسجدي النور ولينوود اللذين استهدفهما الهجوم وستبقى على نحو واضح في المنطقة.

يأتي تكثيف الدوريات بعد ظهور تهديد جديد لمسجد النور هذا الأسبوع حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وقالت وسائل الإعلام إن المجتمع المحلي تداول هذا الأسبوع صورة لرجل يقف أمام المسجد مرتديا قناعا ويهدد المصلين.