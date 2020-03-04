مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 في إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، إن جنديين قتلا وأصيب 6 آخرون في هجوم شنه الجيش السوري بمدينة إدلب السورية.



وأضافت الوزارة أنها ردت على الهجوم بقصف مدفعي وأسقطت قتلى في صفوف الجيش السوري.

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والإثنين، أعلنت تركيا مقتل أحد جنودها وإصابة آخر في إدلب، بعد أيام من أكبر خسارة تلقتها منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2016 بمقتل 33 جنديا.

التطورات الميدانية المتلاحقة تأتي في حين أعلنت دمشق عزمها التصدي بحزم "للعدوان" التركي على أراضيها.

الموقف السوري يأتي بعد إعلان أنقرة عن عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب؛ إذ تنشر قواتها وتقدم الدعم المباشر للفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

ومنذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش السوري هجوما واسعا لاستعادة آخر معاقل المعارضة في إدلب، تمكن بموجبه من التقدم والسيطرة على عشرات البلدات والقرى.