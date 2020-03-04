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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كازاخستان تغلق موانئها أمام سفن إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أغلقت كازاخستان موانئها مؤقتا أمام سفن إيران وأذربيجان، وفق بيان لوزارة الصناعة وتنمية البنية التحتية الكازاخية.
وقالت الوزارة: "تقرر إغلاق الموانئ مؤقتا أمام السفن التي تحمل ركابا من إيران وأذربيجان، على خلفية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المتحور الجديد".
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر إغلاق الموانئ ابتداء من غد الأربعاء.
وقالت الوزارة إنه سوف يتم تقييد نزول الطواقم الأجنبية في الموانئ.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية يوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد – 19" إلى 77 والمصابين إلى 2336.
وقال مساعد وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي إنه تم تسجيل 835 إصابة جديدة، توفي 11 منهم.
كما أعلنت الوزارة أن 435 من المصابين قد تعافوا بالفعل.
وأغلقت إيران المدارس والجامعات بعد انتشار الفيروس.
والأحد، توفي النائب البرلماني الإيراني محمد علي رمضاني، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أيام من فوزه في انتخابات البرلمان بدورته الـ11، التي أجريت 21 فبراير/شباط الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصيب فيه نجل صهر مرشد نظام طهران علي خامنئي.
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