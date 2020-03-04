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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد إصابات كورونا في اليابان ونيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات اليابانية عن حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في مقاطعة إهيمي في جنوب غرب البلاد.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن المصابة امرأة في الثلاثينات من عمرها من مدينة ماتسوياما وهي ثاني حالة إصابة بالمقاطعة.
وسجلت نيوزيلندا ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا، ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء عن مسؤولي صحة في نيوزيلندا قولهم إن الحالة لمرأة عادت مؤخرا من شمال إيطاليا.
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