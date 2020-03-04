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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن وزير الصحة البولندي لوكاس شوموفسكي، الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.
وأضاف شوموفسكي، في مؤتمر صحفي في وراسو , أن المصاب بكوورنا جاء إلى البلاد من ألمانيا مؤخرا.
وأوضح الوزير أن المريض يعاني من السعال وارتفاع درجة الحرارة، وأن جميع الأشخاص، الذين كانوا على اتصال به، موجودين الآن في منطقة الحجر الصحي.
وأشار الوزير إلى أن بولندا قد أعدت منذ فترة خطة عمل في حالة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، وتعمل حاليًا وفقًا لهذه الخطة.
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