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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 9 وفيات و77 إصابة بكورونا في 13 ولاية أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن هناك 13 ولاية في بلاده سجّلت إصابات بفيروس كورونا.
وأضاف بنس، في تصريحات نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء مقتطفات منها، أن هناك 77 حالة إصابة بالفيروس و9 حالات وفاة في الولايات المتحدة حتى الآن.
وقال إنه ينبغي إجراء اختبارات لـ5 .1 مليون شخص بحلول نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها احتياطي يقدر بـ43 مليون كمامة طبية.
وأوضح أن مجموعة العمل المعنية بمكافحة كورونا ستقدم إيجازا يوميا عن تطورات الوضع.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بفحص جميع الركاب القادمين من كوريا الجنوبية وإيطاليا.
يذكر أن ترامب كلّف بنس، الأسبوع الماضي، بأن يكون مسؤولا عن ملف التعامل مع فيروس كورونا.
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