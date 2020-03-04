المؤشر نيكي ينخفض في بداية التعامل بطوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، الأربعاء.



وهبط نيكي 0.88% مسجلا 20897.20 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08% إلى 1488.93 نقطة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الثلاثاء في اجتماع طارئ لحماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.

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وأعلن البنك المركزي الأمريكي، خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية بمقدار 0.5% (50 نقطة أساس) إلى نطاق من 1% إلى 1.25%.

وتجاوزت الإصابات بالفيروس نحو 92.7 ألف شخص، توفي منهم 3.1 ألف شخص في 77 بلداً، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، يستند إلى إحصاءات رسمية، الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيتش.

وتواصل الحكومة اليابانية جهودها لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" التي وصلت إلى 940 حالة، منها 705 حالات كانت على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس التي خضعت للحجر الصحي بالقرب من طوكيو هذا الشهر.

وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، السبت، تخصيص مزيد من المساعدات المالية في إطار مواجهة انتشار كورونا. وقال آبي إنه تم تخصيص 270 مليار ين (2.5 مليار دولار) لجهود مكافحة "كوفيد-19".