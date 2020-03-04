اخبار العالم

المؤشر نيكي ينخفض في بداية التعامل بطوكيو

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المؤشر نيكي ينخفض في بداية التعامل بطوكيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

المؤشر نيكي ينخفض في بداية التعامل بطوكيو

متابعات_الخليج 365

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، الأربعاء.

 

وهبط نيكي 0.88% مسجلا 20897.20 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08% إلى 1488.93 نقطة.

 

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الثلاثاء في اجتماع طارئ لحماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.

Advertisements

 

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية بمقدار 0.5% (50 نقطة أساس) إلى نطاق من 1% إلى 1.25%.

 

وتجاوزت الإصابات بالفيروس نحو 92.7 ألف شخص، توفي منهم 3.1 ألف شخص في 77 بلداً، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، يستند إلى إحصاءات رسمية، الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيتش.

 

وتواصل الحكومة اليابانية جهودها لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" التي وصلت إلى 940 حالة، منها 705 حالات كانت على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس التي خضعت للحجر الصحي بالقرب من طوكيو هذا الشهر.

 

 وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، السبت، تخصيص مزيد من المساعدات المالية في إطار مواجهة انتشار كورونا. وقال آبي إنه تم تخصيص 270 مليار ين (2.5 مليار دولار) لجهود مكافحة "كوفيد-19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر نيكي ينخفض في بداية التعامل بطوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا