مقتل جنديين اثنين جراء هجوم لطالبان جنوبي أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول أفغاني، عن مقتل جنديين اثنين جراء هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيش في ولاية هلمند جنوبي البلاد.



وقال المتحدث باسم ولاية هلمند - في تصريحات لوسائل إعلام أفغانية الأربعاء - إن الهجوم وقع الليلة الماضية، وأن جنديين إثنين على الأقل قتلا خلال الهجوم.

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يذكر أن واشنطن وكابول أصدرا بيانا مشتركا، السبت الماضي، أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

وأضاف البيان: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.