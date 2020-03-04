- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جنديين اثنين جراء هجوم لطالبان جنوبي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن مسؤول أفغاني، عن مقتل جنديين اثنين جراء هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيش في ولاية هلمند جنوبي البلاد.
وقال المتحدث باسم ولاية هلمند - في تصريحات لوسائل إعلام أفغانية الأربعاء - إن الهجوم وقع الليلة الماضية، وأن جنديين إثنين على الأقل قتلا خلال الهجوم.
يذكر أن واشنطن وكابول أصدرا بيانا مشتركا، السبت الماضي، أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.
وأضاف البيان: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".
وستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جنديين اثنين جراء هجوم لطالبان جنوبي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.