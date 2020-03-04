السلطات التركية تعتقل 40 شخصا بتهمة الانتماء لجماعة "غولن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أصدرت السلطات التركية، الأربعاء، قرارات اعتقال بحق 40 بينهم شرطيون، بمزاعم الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.



ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الموالية للنظام، فقد صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة إزمير (غرب)، وشملت مطلوبين في 6 ولايات.

وذكرتا النيابة العامة، في بيان، أن 7 من العناصر المطلوبة من عناصر الشرطة "تلاعبوا في امتحانات متعلقة بترقيات في جهاز الشرطة عام 2009".

والمطلوبون الآخرون متهمون بالتواصل مع قيادات "غولن" من خلال برنامج التراسل الفوري "بايلوك" الذي حظرته تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا.

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وتنوع المطلوبون الآخرون بين رجال أعمال، ومدرسين، وتجار، ومحامين.

وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين في ولايات إزمير، وإسطنبول، ومانيسا، وأماسيا، وموغلا، وأضنة.

ويدعي أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز 2016 كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.