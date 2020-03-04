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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الإيرانية تعتقل مصور مغسلة جثث كورونا الجماعية في قم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اعتقلت السلطات الإيرانية مصورا نشر مقطع فيديو مكان غسل وتكفين الموتى في مدينة قم، وأحيل للسلطة القضائية، وفق ما أفاد موقع إيران إنترناشيونال اليوم الثلاثاء.
ونشر ناشطون إيرانيون فيديو التقطه أحد سكان مدينة قم، يظهر تكدساً لجثث ضحايا كورونا في إحدى المغاسل، بانتظار دفنها، بعد تأخر لأيام، لعدم توفر أماكن وظروف مناسبة لدفنها من قبل السلطات المعنية في المدينة الإيرانية.
وأظهر الفيديو الذي صور في مغسلة إلى جانب مقبرة "بهشت معصومة" في قم، أحد الأشخاص يقول "انظروا إلى تلك الجثث المكدسة، كما ترون هناك العديد من جثامين ضحايا كورونا، وقد بقيت لأكثر من 6 أيام هكذا معروضة لعدم توفر ظروف الدفن المناسبة".
وأضاف المعلق الذي ظهر في المقطع المصور قائلاً: "المصيبة كبيرة أكبر مما تتصورون أو تسمعون من قبل السلطات الإيرانية ووسائل الإعلام، يموت يوميا العشرات في المدينة".
ولاحقاً عمد المصور إلى التقاط مشاهد قريبة لجثمان خسروشاهي، الذي توفي قبل 5 أيام، قائلاً: انظروا هذا مثال، إنه خسروشاهي المرحوم الذي توفي قبل 5 أيام، وما زال هنا دون دفن".
يشار إلى أن هادي خسروشاهي هو الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، الذي توفي الخميس الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم وخضوعه للعلاج منذ أيام في مستشفى مسيح دانشفاري بالعاصمة طهران، وفق ما أفادت في حينه وكالة "إرنا"
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