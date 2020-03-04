الوطن : الإمارات ترسخ ريادتها كحاضن لجميع الطامحين بتحقيق الأحلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الوطن الإماراتية في إفتتاحيتها اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات ترسخ تباعاً ريادتها كحاضن لجميع الطامحين بتحقيق الأحلام وتحويل المستحيل إلى واقع، لما توفره من دعم وما تحفل به من إمكانات .



واشارت الصحيفة إلى التسهيلات المقدمة في ظل القيادة والحكومة الحالية التي تتميز بالمرونة والتكيف مع المتغيرات ومتطلبات العصر، وذلك في سبيل رفد المسيرة التنموية الشاملة للوطن، وتعزيز الاقتصاد الرائد بالأفكار الطموحة والمبادرات والقرارات الحضارية المتقدمة والعمل على احتضان جميع العقول المبدعة والقادرة على رفد زخم التوجه إلى المستقبل .

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ولفتت الصحيفة إلى أنه وخلال ذلك كله أكدت الإمارات في المراحل كافة أنها وطن جميع المؤمنين برسالتها ونهجها وقيمها وما تريده من خير وتقدم، فباتت قبلة يتسابق إليها الجميع لأنها قدمت فرصاً فريدة قل نظيرها، وباتت المساواة والتكافؤ في الفرص وجهاً حضارياً لمجتمعها وما يقدمه.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء باعتماد تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك 100% ، يعكس في أهميته مدى قوة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وفاعليته الرائدة وخططه العملاقة التي تواكب الحاضر بكل ثقة وتنطلق من قواعد ترسخ تعزيز مكانة الدولة كوجهة أولى جاذبة للاستثمارات في العالم .

ولفتت إلى أن القرار يخدم في توجهه استراتيجية الدولة الهادفة لتكون وجهة أولى للخبرات والقدرة على إنتاج كافة مقومات العصر خاصة تلك التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرهما من المتطلبات التي باتت من مفاتيح المستقبل .. مضيفة أن القرار أتى مفصلاً ويحدد الأنشطة الرئيسية والفرعية التي ينطبق عليها، ويضع بالاعتبار كل ما يراعي في الدرجة الأولى محدودية الأثر على الشركات الوطنية التي تختص بأنشطة مماثلة، وكذلك التركيز على التكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحياتها في مناسبة جديدة تبين الدولة مدى الانفتاح وكيفية تعزيز موقعها كوجهة عالمية لأصحاب الأفكار الخلاقة والمبدعة بما يواكب نهضتها الحضارية الشاملة كوطن للفرص والنجاح والإنجاز عبر احتضان وتبني ودعم كل ما يمكن أن يضيف لمسيرتها ويعزز قوتها وإمكاناتها في الحاضر لصناعة المستقبل دون انتظاره عبر دعم كل مقوماته وما يتطلبه من تأسيس يواكب النقلات الحضارية التي يتم تحقيقها وتعتبر من مقومات وثوابت البناء للغد