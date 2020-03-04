الصحة الكويتية: سيتم تطبيق إجراءات احترازية مؤقتة على عدة دول بينها لبنان

أفادت ​وزارة الصحة​ الكويتية في تقريرها اليومي عن ب​فيروس كورونا​ بأنه لم تسجل أي حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ​​​​​​.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية مؤقتة على عدة دول بينها لبنان و سوريا و تركيا ومصر.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عدم تسجيل أي إصابات جديدة أيضا بفيروس "كورونا" المستجد، فيما كانت قد أعلنت الاثنين تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.