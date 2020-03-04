بطيش عن حسابات مصرف لبنان: أين حق المواطنين والمسؤولين بالوصول الى المعلومات

أشار الوزير السابق ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "خلال ​مؤتمر​ صحفي في ٤ نيسان ٢٠١٩، سألت عن حسابات ​مصرف لبنان​ وعن العائد الإقتصادي لعملياته، فاعترض منتفعون راغبون بالتعتيم على الحقائق"، معتبرا انه "مؤسفٌ انه بعد ١١شهراً لا جواب ولا حسابات رسميّة والفجوة تجاوزت ال ٤٠ مليار ​دولار​. أين المساءلة واين حق المواطنين والمسؤولين بالوصول الى المعلومات؟".

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