كازينو لبنان: اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية إضافية حفاظا على سلامة رواد الكازينو

أعلنت إدارة "كازينو لبنان" في بيان، "اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية إضافية، في خطوة استباقية حفاظا على سلامة رواد الكازينو وموظفيه وتجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا".
وأكدت الادارة "تأمين ماكينات كاشفة للحرارة عند كل مداخل المرفق لفحص الرواد والموظفين وإلزامهم استعمال المعقم قبل الدخول إليه، بالاضافة إلى عبوات التعقيم للإستعمال العام في كل صالات اللعب،المسرح ،المطاعم والمكاتب".
وأوضحت أن "استخدام الكمامات متوفر للرواد والموظفين في حال رغبوا في ذلك"، مطمأنة إلى أنه "بالتزامن مع هذه الإجراءات يتم تنظيف كل الصالات بمطهرات التعقيم بطريقة سليمة وصحية طيلة فترة العمل".
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