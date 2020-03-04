بلدية بعلبك عقمت مباني ومكاتب المؤسسات والإدارات العامة

أطلقت ​بلدية بعلبك​ حملة رش مواد تعقيم في الإدارات العامة والإدارات الرسمية، بإشراف رئيس ​البلدية​ ​فؤاد بلوق​. وشملت الحملة: مكاتب مبنى المحافظة، دائرة النفوس، ​قصر العدل​، ​سجن بعلبك​، مداخل القلعة، وسيار الدرك. وراى بلوق انه "من واجب البلدية حماية المجتمع المحلي وأهلنا في المدينة، لذلك كان هذا الأجراء الاحترازي لتعقيم المكاتب والدوائر والمؤسسات الرسمية التي يقصدها الناس لإنجاز معاملاتهم".

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