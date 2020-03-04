AFP: مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان بافغانستان

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات ل​حركة طالبان​ ب​افغانستان​ بعد ساعات على ​اتصال​ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وزعيم الحركة". إضغط للمزيد

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