السومرية: اجراءات جديدة للقوات الاميركية بقواعدها بالعراق و"الباتريوت" على وشك الوصول لعين الاسد

كشف مصدر امني ان ​القوات​ الاميركية اتخذت اجراءات جديدة للقوات الاميركية بقواعدها في ​العراق​، فيما اشار الى ان ​منظومة​ الباتريوت على وشك الوصول الى قاعدة عين الاسد.

وقال المصدر ان "​القوات الأميركية​ في المعسكرات العراقية ألغت التعاون مع شركات محلية ومزودي خدمات كانوا يضطلعون ببعض عمليات التأهيل والتجهيز الخدماتية لمعسكراتها، كما رفعت مناطيد مراقبةٍ جديدة، وحدّدت وصول القيادات العسكرية إلى داخل مناطق تواجدها". واضاف ان "منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت" على وشك الوصول للعراق وتحديداً إلى ​عين الأسد​"، مشيرا الى ان "هناك أعمالاً تجري داخل هذه ​القاعدة​ تشير إلى ارتباطها بنصب المنظومة، كما أن الأميركيين أعادوا تأهيل ملاجئ داخل القاعدة، بشكل لا يوحي بأنهم يفكرون أو يخططون للانسحاب".

وتابع المصدر أن "الطيران الأميركي المُسيّر عاد مجدداً للتحليق في محيط القواعد العسكرية العراقية التي تتواجد فيها قوات أميركية، وأيضاً في أجواء ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​، لكن على ارتفاعات يصعب رصدها بالعين المجردة"، مرجحا "الإعلان، خلال الفترة المقبلة، رسمياً عن خطوات جديدة مثل إلغاء تواجد القوات الأميركية في معسكرات التاجي ب‍بغداد وبلد في ​محافظة صلاح الدين​، ليقتصر وجودها الرئيسي على قاعدتي عين الأسد في ​الأنبار​ وحرير في ​أربيل​ ومطار بغداد والقصور الرئاسية في ​الموصل​ وقاعدة الحبانية، شرقي ​الرمادي​".