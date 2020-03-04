إصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بفيروس كورونا

افادت وسائل اعلام ايرانية عن إصابة وزير ​الصناعة​ الإيراني رضا رحماني ب​فيروس كورونا​. وتم نقل الوزير إلى مستشفى الإمام الخميني في طهران، لكنه نُقل لاحقًا إلى مستشفى آخر.

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