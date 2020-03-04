سلطات باكستان تطالب بريطانيا بإعادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف

أعلنت السلطات في باكستان انها أرسلت خطابا الى السلطات البريطانية تطلب فيه عودة رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم بالسجن والموجود في لندن بعدما سمحت له محكمة باكستانية بالسفر عام 2019 لتلقي العلاج.
وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية الى ان باكستان لا يمكنها طلب تسلّم شريف لأن لا معاهدة لتبادل المجرمين بينها وبين مع بريطانيا.
وأقيل شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن لسبع سنوات قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل الى بريطانيا لتلقي العلاج.
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