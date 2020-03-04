وزير الصحة البولندي يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

اعلن وزير الصحة البولندي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا ي البلاد.
يذكر انه حتى الآن بلغ عدد الإصابات بالفيروس نحو 93 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات 3204.، وقد انطلق من الصين وعاد وانتشر في عدة دول بينها إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران واليابان.
وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قد أعلن أمس أنه يتم التعامل بنجاح مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى استبعاد خطر احتمال تطور كورونا لوباء. وأوضح ان معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا، لافتا إلى أن هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.
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