حاكم دبي يطعن بقرار المحكمة العليا البريطانية نشر أحكام بقضية طفليه

قدم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طعنا في قرار محكمة بريطانيا نشر أحكام تتعلق بالمعركة القضائية مع زوجته الاميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا.
وذكرت أعلى محكمة في بريطانيا أنها تلقت من حاكم دبي "طلبا للسماح بالتقدم بطعن" في القضية. وقالت ان "هذا الطلب يتعلق باجراءات متصلة برعاية طفلين، وبشكل خاص ترتيبات التواصل مع والدهما".
وأضافت ان والدي الطفلين هما "حاكم دبي نائب الرئيس ورئيس وزراء الامارات العربية المتحدة، وزوجته السابقة".
وأوضحت ان "المسألة التي طُلب من المحكمة العليا اتخاذ قرار فيها هي ما إذا كان يجب نشر الحكمين اللذين أصدرهما رئيس قسم الشؤون العائلية في المحكمة العليا في هذه الاجراءات".
وسينظر ثلاثة قضاة في الطلب. لكن لم يتم تحديد اي موعد للجلسة.
وتقدم الشيخ محمد (70 عاما) بطلب الى المحكمة العليا باعادة طفليه الى دبي.
وكانت زوجته الاميرة هيا (45 عاما) الاخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تقدمت بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري، وإصدار أمر بعدم التعرض لها.
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