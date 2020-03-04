الفائزون في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للديموقراطيين في كل ولاية

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واشنطن: في ما يلي لائحة بالولايات التي فاز بها المرشحون للانتخابات التمهيدية للديموقراطيين خلال اقتراع "الثلاثاء الكبير"، المحطة الحاسمة في السباق الى البيت الابيض بحسب أرقام وسائل الإعلام الأميركية.

وصوتت 14 ولاية الثلاثاء لاختيار الشخصية الديموقراطية التي ستنافس الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر. ولنيل ترشيح الحزب الديموقراطي، يجب أن ينال المرشح الغالبية الساحقة من أصوات المندوبين (1991). وهؤلاء يتم تعيينهم نسبيا.

- جو بايدن-

حل النائب السابق للرئيس باراك أوباما أولا في الولايات الآتية:

- كارولاينا الشمالية: 110 مندوبين- يتوزعون نسبيا بحسب النتائج التي حققها المرشحون.

- فيرجينيا: (99)

- ماساتشوستس (91)

- مينيسوتا (75)

- تينيسي (64)

- الاباما (52)

- اوكلاهوما (37)

- اركنساو (31)

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- بيرني ساندرز-

تقدم السناتور عن فيرمونت النتائج في الولايات التالية:

- كولورادو (67 مندوبا)

- يوتا (29)

- فيرمونت (16)

- مايكل بلومبرغ-

لم يفز الملياردير رئيس بلدية نيويورك السابق في أي ولاية، وتقدم النتائج فقط في جزر ساموا الأميركية التي تمنح 6 مندوبين.

- نتائج لم تظهر بعد-

لا تزال ثلاث ولايات تنتظر النتائج الاربعاء وبينها الولايتان اللتان تمنحان أكبر اعداد من المندوبين:

- كاليفورنيا (415 مندوبا)

- تكساس (228)

- ماين (24)

