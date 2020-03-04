شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبحيرة: بعض مراكز الشباب بدون مبانى إدارية أو ملاعب عبارة عن سور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وخطة الوزارة للإحلال والتجديد، ماذا عن القرى والمراكز والمدن التى لا يوجد بها مراكز شباب، وهل هناك اعتمادات مالية للانتهاء من خطة التطوير وجدول زمنى لضمان تحقيق ذلك، بما يضمن تواجد مركز شباب متكامل فى كل قرية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك عدد كبير من مراكز الشباب بمركزى أبو المطامير وحوش عيسى بالمحافظة، بدون بمنى إدارى، وبدون ملاعب، ولا يوجد بها الحد الأدنى للمارسة الأنشطة الرياضية، وكأنها خاوية عبارة عة هيكل خارجى فقط، ديكون لمركز شباب، مما يتسبب فى عزوف الشباب عنها، وبالتالى هذا الأمر يعد إهدار للمال العام حيث لا يتم تحقيق الاستفادة من هذه الهياكل الخرسانية بالشكل المطلوب.

وتابع عضو مجلس النواب:" مركز شباب عبد المنعم رياض، مركز شباب حرارة، شعراوى، على بن ابى طالب، العقاد، بمركز حوش عيسى، وكذلك مركز شباب الحرية ومركز شباب الحلاوجة ومركز شباب السلام، كل هذه المراكز على سبيل المثال لا يوجد بها مبنى إدارى، كما لا يوجد بها ملاعب، وبالتالى كأنها غير موجودة ولا تقدم الخدمة المطلوبة منها.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة إدراج هذه المراكز فى الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المقبل، على أن يتم العمل فيها تباعا، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، والمساهمة فى الاستثمار الرياضى، كما أن ممارسة الرياضة تساهم فى رفع وعى الشباب، عدم تركهم عرضة للأفكار المتطرفة والمغلوطة التى تروج لها بعض الكيانات او الجماعات الإرهابية عبر مواقع التواصل.