مساعدات طبية وكمامات..حماس تطلب مساعدة مصر لمواجهة “كورونا”

أفاد مصدر لقناة “العربية”، الثلاثاء، بأن حركة حماس طالبت مصر بدعم قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا.

كما نقلت أن القاهرة استجابت للطلب، وسترسل مساعدات طبية وكمامات للقطاع.

ودعت مصر الحركة لوقف سفر أعضائها إلى إيران بسبب انتشار الفيروس هناك.

من جهة أخرى، طالبت حماس مصر بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في غزة.

لا إصابات

يشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت قد أكدت قبل أيام خلو أراضيها من أي إصابة بفيروس كورونا، إلا أن جدلا واسعا وقع بعد زيارة وفد كوري البلاد يتضمن 9 مصابين بالفيروس.

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وإثر الزيارة، قررت الحكومة الفلسطينية إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري الجنوبي.

كما طالبت الصحة الفلسطينية كل من احتك بالوفد الكوري الجنوبي، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بخطوات عدة، حفاظاً على ذاته وعائلته ومجتمعه.

منع دخول

في السياق ذاته، اتخذت السلطة إجراءات للوقاية من الفيروس، أهمها أنها منعت دخول زوار من دول، يتفشى فيها كـ: “الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونغ كونغ، ماكو، إيران، العراق، لبنان.

وأكدت أن أي فلسطيني زار كلا من “الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونغ كونغ، ماكو، إيران، العراق، لبنان، ماليزيا، اليابان، تايلاند، تايوان، الفلبين، إيطاليا” سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.