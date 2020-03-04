الصين ..وفاة جديدة لطبيب بـ”كورونا” زميل أول من حذر من الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مارس 2020 09:10 صباحاً - أفادت وسائل إعلام صينية، الأربعاء، بوفاة جديدة لطبيب من جراء فيروس “كورونا” المستجد في مدينة ووهان وسط الصين، بؤرة انتشار المرض القاتل.

وذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية على موقعها الإلكتروني بأن طبيب العيون، مي تشونغ مينغ، فارق الحياة في مستشفى ووهان المركزي متأثرا بإصابته بالفيروس.

ونقلت الصحيفة عن إدارة المستشفى قولها إن مي (57عاما)، أصيب أثناء علاجه مرضى الفيروس في المستشفى.

وأصيب الطبيب في منتصف يناير الماضي لكن انتكاسة طرأت على حالته في 11 فبراير الماضي، وتوفي، الثلاثاء، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنيج بوست”.

وكان مي نائب رئيس قسم العيون في المستشفى وزميل الطبيب لي وين ليانغ، الذي توفي في فبراير الماضي بسبب فيروس كورونا، الذي يعرف أيضا بـ”كوفيد 19″.

وكان لي أول طبيب حذر السلطات من احتمال تفشي الفيروس في ووهان في ديسمبر، لكن السلطات الأمنية أجبرته على الصمت، وأثارت وفاته موجة حزن وغضب في الصين، مما دفع الحكومة لفتح تحقيق.

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وعمل الطبيبان جنبا إلى جنب على مواجهة الفيروس، رغم أنهما متخصصان في طب العيون.

وقضى الفيروس أيضا على الطبيب جيانغ شيويه تشينغ (55 عاما) قبل يومين، رئيس قسم الغدة الدرقية وجراحة الثدي في المستشفى.

وطبقا للأرقام الرسمية في الصين، فقد توفي 13 من الفرق الطبية بسبب فيروس “كورونا” وأصيب أكثر من 3 آلاف، منذ تفشي الوباء أواخر العام الماضي.

وغصت مستشفيات ووهان بعشرات الآلاف من المرضى، مما اضطر الطواقم الطبية إلى معالجتهم في ظل نقص المعدات الطبية مما عرضهم لخطر العدوى.