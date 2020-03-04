كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتهم تركيا بالتواطؤ مع الإرهابيين في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، السلطات التركية، بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الدفاع الروسية، إن الهجمات على قاعدتها الجوية في حميميم باتت يومية، مشيرة إلى أن "التحصينات الإرهابية" اندمجت مع نقاط المراقبة التركية في إدلب.

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ولفت الدفاع الروسية، إلى أن تركيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بسوريا، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي بزيادة عدد قواتها هناك، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالات أنباء روسية.

ومنذ بداية فبراير، تصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة، إثر مواجهات قتل فيها عدد من الجنود الأتراك.