إصابة خطيرة في حادث دهس قرب الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في حادث دهس من قبل سيارة خصوصية على شارع 6 قرب مدينة الطيرة، ووصفت إصابته بأنها خطيرة، صباح اليوم الأربعاء.

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب.

إلى ذلك، باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.