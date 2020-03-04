إصابة خطيرة في حادث دهس قرب الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في حادث دهس من قبل سيارة خصوصية على شارع 6 قرب مدينة الطيرة، ووصفت إصابته بأنها خطيرة، صباح اليوم الأربعاء.
وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب.
إلى ذلك، باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.
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