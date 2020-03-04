"الثلاثاء الكبير" بأميركا: بايدن يحقق فوزا بـ8 ولايات ويزاحم ساندرز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" بالولايات المتحدة، بالانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض، فوز جو بايدن بعدة ولايات ما عزز فرصه في مواجهة بيرني ساندرز.

وجرت منافسات "الثلاثاء الكبير" في 14 ولاية أميركية، من ولاية مين شرقا، إلى كاليفورنيا غربا، وتعد الأخيرة جائزة للمتنافسين لكثرة عدد مندوبيها في المجمع الانتخابي.

وفاز جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق بـ8 ولايات، هي فرجينيا وكارولينا الشمالية وتينيسي وألاباما وأركنسو وأوكلاهوما ومنيسوتا، مع ترجيح فوزه في ولاية ماساتشوستس.

وفي المقابل، فاز السيناتور بيرني ساندرز بثلاث ولايات، هي فيرمونت وكولورادو ويوتا، بينما لم يحقق المنافسان الآخران رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، والسيناتور إليزابيث وارن، أي فوز.

وأظهرت استطلاعات الشبكات التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بايدن فاز بالانتخابات التمهيدية في ولاية ماساتشوستس، ملحقا الهزيمة بمنافسته السناتور اليزابيث وارن في مسقط رأسها.

كما فاز بولاية مينيسوتا لينزل الهزيمة بساندرز في ثاني ولاية فاز فيها اليسار عام 2016.

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وترسل الولايتان تينيسي وأوكلاهوما 64 و37 مندوبا إلى مؤتمر الحزب الديموقراطي تباعا. وتشكل هذه الانتصارات بداية قوية لبايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الوسطي في معركته ضد ساندرز.

وسجلت معظم انتصارات بايدن في ولايات جنوبية غالبية سكانها من السود، ما يدل على الدعم القوي له بين الأميركيين من أصل أفريقي، وفقا للاستطلاعات.

إلا أن أوكلاهوما كانت الاستثناء، فهذه الولاية الوسطية يقطنها عدد كبير من السكان الأصليين مقابل أقلية من السود، وقد فاز بها ساندرز عام 2016 بفارق 10 نقاط عن هيلاري كلينتون.

ويتنافس بايدن وساندرز في الثلاثاء الكبير على أصوات 1,357 مندوبا يمثلون الولايات الـ14 في انتخابات الثلاثاء الكبير، والفائز يمهد الطريق أمامه لنيل الترشيح الرئاسي خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في تموز/يوليو المقبل لمواجهة الرئيس دونالد ترامب.