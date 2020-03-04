بعد فرز 95% من الأصوات: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج انتخابات الكنيست الـ23 بعد بدء فرز المغلفات المزدوجة، وفرز 95% من مجمل الأصوات، استمرار الليكود في الصدارة متقدما على "كاحول لافان" بفارق أربعة مقاعد برلمانية، فيما يتفوق معسكر اليمين بواقع 59 مقعدا.

ووفقا للنتائج التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الأربعاء، بعد بدء فرز المغلفات المزدوجة، التى يبلغ عددها 340 ألف صوت، حصل الليكود على 36 مقعدا، و"كاحول لافان" - 32 مقعدا، القائمة المشتركة - 15، شاس - 10 مقاعد.

كما بينت النتائج حصول قائمة "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد، "العمل - غيشر - ميرتس" 7 مقاعد، "إلى اليمين" - 6 مقاعد.

وبعد بدء فرز المغلفات المزدوجة أظهرت النتائج الأولية خسارة شاس لمقعد واحد، ليتوقف عدد مقاعدها عند الـ9، حيث خسرت المقعد لصالح حزب الليكود الذي حافظ على مقاعده الـ36.

ومع تواصل الفرز، حصلت حركة شاس على المقعد الـ10 وذلك على حساب القائمة المشتركة التي ارتفعت مع بدء فرز المغلفات المزدوجة إلى 16 مقعدا، لكنها تراجعت إلى 15.

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وبهذه النتائج شبه النهائية يحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، فيما معسكر غانتس (كاحول لافان وتحالف العمل - ميرتس) على 39 مقعدا.

وأعلنت لجنة الانتخابات، أمس الثلاثاء، إنها أنهت التدقيق في جميع صناديق الاقتراع القطرية، حيث جرى التدقيق في 10,305 صندوق اقتراع، تشكل 97% من مجمل صناديق الاقتراع القطرية، وصوت فيها 4,156,479 ناخبا.

وعقب ذلك، فرز أصوات الصناديق العادية، تم البدء بفرز "المغلفات المزدوجة"، وهي أصوات المساجين والجنود والمرضى وغيرهم، حيث من المتوقع الانتهاء من الفرز، اليوم الأربعاء.

ولاحقا سيجري فرز أصوات الصناديق المعزولة بسبب فيروس كورونا وتقدر ببضعة آلاف الأصوات، على أن تصدر النتائج النهائية يوم الخميس.