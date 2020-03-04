شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأمريكية تعلن وفاة 3 حالات جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية أمس وفاة ثلاث حالات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى تسعة جميعهم في ولاية واشنطن.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 117 شخصا الثلاثاء، منهم 27 إصابة في ولاية واشنطن.

وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم فحص نحو مليون أمريكي، محذرة من أن العدد سيستمر في الارتفاع.