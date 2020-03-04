شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الأمريكية تعلن عن تطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكد وزير الصحة الأمريكي ألكس أزار أن أطباء أمريكيين قد قاموا بتطوير "لقاح محتمل" لمعالجة فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام".

Advertisements جاء ذلك خلال كلمة مقتضبة ألقاها الوزير من البيت الأبيض وإلى جانبه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب أنتوني فوشي. وأضاف الوزير ألكس أزار أنهم بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد حوالي شهر من الآن، مضيفا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد رخصت يوم الاثنين بإدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية

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