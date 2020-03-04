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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية وفاة ثلاث حالات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى تسعة جميعهم في ولاية واشنطن.

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وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 117 شخصا الثلاثاء، منهم 27 إصابة في ولاية واشنطن.

 

وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم فحص نحو مليون أمريكي، محذرة من أن العدد سيستمر في الارتفاع

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