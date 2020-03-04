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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأربعاء

متابعات_الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً. والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً على البحر خاصة نهاراً، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

 

وبحسب المركز، يكون بحر عمان مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:43، الثاني عند 04:07، الجزر الأول عند الساعة 11:05، الثاني عند الساعة 23:37.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

 

 

أبو ظبي 22 16 85 40

 

دبي 23 18 80 30

 

الشارقة 22 16 85 35

 

عجمان 23 15 80 35

 

أم القيوين 24 14 85 40

 

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رأس الخيمة 24 14 85 45

 

الفجيرة 30 20 80 25

 

العين 25 16 85 25

 

ليوا 23 17 85 30

 

الرويس 22 14 80 40

 

السلع 22 15 85 45

 

دلما 23 17 85 45

 

طنب الكبرى 22 16 80 40

 

طنب الصغرى 22 16 80 40

 

أبو موسى 22 16 80 40

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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