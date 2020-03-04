حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً. والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً على البحر خاصة نهاراً، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.



وبحسب المركز، يكون بحر عمان مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:43، الثاني عند 04:07، الجزر الأول عند الساعة 11:05، الثاني عند الساعة 23:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

أبو ظبي 22 16 85 40

دبي 23 18 80 30

الشارقة 22 16 85 35

عجمان 23 15 80 35

أم القيوين 24 14 85 40

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رأس الخيمة 24 14 85 45

الفجيرة 30 20 80 25

العين 25 16 85 25

ليوا 23 17 85 30

الرويس 22 14 80 40

السلع 22 15 85 45

دلما 23 17 85 45

طنب الكبرى 22 16 80 40

طنب الصغرى 22 16 80 40

أبو موسى 22 16 80 40