مصر والبحرين تؤكدان رفض أي تدخلات بشؤون الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

أكدت مصر والبحرين، الثلاثاء، رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبا على أمن واستقرار المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالقاهرة.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التشاور حول أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك".

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وأضاف حافظ أن "شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره البحريني بتولي منصب وزير الخارجية"، مُعربا عن تمنياته للوزير البحريني بالتوفيق في مهمته الحالية.

وأشار إلى العلاقة المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية.

ولفت حافظ إلى أن اللقاء استعرض أيضا مواقف البلدين بشأن عدد من القضايا الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك إزاءها؛ لا سيما تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا.

وأكد أن الجانبين بحثا التهديدات التي تتعرض لها الدول العربية في الخليج، حيث شدد شكري على مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري والعربي.