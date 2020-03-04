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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يعلن استعداده لمناظرة المرشح الديمقراطي للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع لإجراء مناظرات في وقت لاحق من العام الجاري مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.
وأضاف للصحفيين خارج البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه مستعد للمناظرة بغض النظر عن هوية المرشح الذي سيتأهل من الانتخابات التمهيدية ويفوز بترشح الحزب الديمقراطي.
وشهدت الولايات المتحدة، أمس، ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.
ويعرف هذا اليوم بـ"Super Tuesday" حيث يختار مندوبين يتعهدون بتأييد أحد المرشحين المحتملين للحزب خلال مؤتمر مرتقب في وقت لاحق من العام الجاري.
وينصب الاهتمام على الحزب الديمقراطي، حيث تستعر المنافسة بين مرشحين؛ أبرزهم بيرني ساندرز ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وبدأ هذا التقليد الانتخابي في ثمانينيات القرن الماضي، بعدما مُني المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، والتر موندالي بهزيمة أمام رونالد ريجان في سنة 1984.
وقرر الديمقراطيون في الولايات الجنوبية منذ ذلك الحين، أن يجروا الانتخابات التمهيدية في وقت مبكر، أي في مارس/آذار، حتى يرجحوا كفة مرشح أكثر محافظة، أو ما يوصف بـ"المعتدل" في أفكاره الليبرالية.
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