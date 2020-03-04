شكرا لقرائتكم "هذه زوجتي وهذه أختي".. شاهد كيف خلط بايدن بينهما! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر فيديو نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، وهو يخاطب الحشود المؤيدة له في كاليفورنيا، الثلاثاء، حيث خلط بين زوجته وأخته بالخطأ.

فيبدو أن الأمر اختلط عليه، فأمسك بيد زوجته متحدثاً على أنها "أخته الصغيرة فاليري"، فيما أمسك بيد أخته على أنها زوجته، إلا أنه تدارك الأمر وقال إنهما تبادلا الوقوف "فهذه زوجتي وهذه أختي"، وسط ضحكات المؤيدين للمرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الأميركية 2020.

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وأظهرت توقعات شبكات تلفزيونية فوز جو بايدن في فرجينيا وكارولاينا الشمالية وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي ومينيسوتا وأركانسو.

فيما فاز بيرني ساندرز في يوتاه وكولورادو وولاية فيرمونت مسقط رأسه، وفق هذه الاستطلاعات، وذلك مع إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات الـ14 التي تشارك في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشح ديمقراطي للرئاسة.

وكان ساندرز يتوقع فوزاً مريحاً في ولايته فيرمونت التي تملك 16 مندوبا، لكن بايدن أمِل بأن يحافظ على زخمه في كل الولايات بدءا من فيرجينا بمندوبيها البالغ عددهم 99.