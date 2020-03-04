حماس تستغيث بالرئيس السيسي لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة

طالبت حركة حماس الحكومة المصرية بدعم قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أعلنت القيادة المصرية إرسال مساعدات طبية وكمامات لقطاع غزة، ودعت حماس لوقف سفر أعضاء الحركة إلى إيران بسبب كورونا، بحسب نبأ عاجل بقناة العربية.
وفي وقت سابق قامت السلطات الإسرائيلية بإخلاء مركز تسوق "مول" فى مدينة "غفعتاييم " وسط إسرائيل اليوم الأحد، بسبب مخاوف من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت " الإسرائيلية، أن قرار الإخلاء جاء بعد توجه أحد الأشخاص إلى عيادة طبية بالمول للفحص ، خشية إصابته بفيروس "كورونا".
وكانت وزارة الصحة في إسرائيل قد أعلنت، إصابة بالفيروس، لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بالفيروس عقب زيارته لإيطاليا - التي تشهد تفشيا للفيروس .
وكان مسافران إسرائيليان قد أودعا " الحجر الصحي " بأحد مستشفيات إسرائيل قبل أسبوع، بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس " التي انتشر بها الفيروس.
ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي امرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا الى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك، وأعلنت شركة إسرائيلية انها حققت إنجازا علميا باقترابها من التوصل الى لقاح جديد ضد فيروس كورونا، والذى تتوقع الشركة إنتاجه خلال ثلاثة أشهر.
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