كورونا سياسية تضرب لبنان فمن يخلص؟

بالتزامن مع مرض "​كورونا​" الذي يفتك بالعالم، والذي حلّ ايضاً في لبنان، يعاني اللبنانيون من كورونا من نوع آخر، قد تكون اكثر فتكاً وضرراً عليهم من المرض المنتشر حالياً، ويمكن وصفها بـ"كورونا سياسية". لم تنفع كل التطورات والمشاكل والتهديدات والمعاناة التي يعيشها لبنان، في التخفيف من حدة هذا المرض السياسي المستفحل، رغم اعتراف الجميع ان الوضع وصل الى مرحلة تقرير المصير. كرة تقاذف المسؤولية لم تهدأ وهي تنتقل من تيار وحزب الى مسؤول وزعيم، وسلاح الشائعات ينشط في الاسواق بشكل مضطرد ولم يعد من الممكن احتواء مفاعيله، وحرب حظر الانفتاح على الدول الاخرى لا تزال قائمة ومن غير المسموح تجاوزها والا...

باختصار، هذا هو الوضع في البلد، وفي حين هناك بعض النقاط التي لا يمكن البحث فيها نظراً الى اعتبارها من "المحرمات" وتمس بالاستقرار والسلم الاهلي، هناك نقطة يجب طرحها على ​الحكومة​ الحالية وهي وجوب التفاوض ليس مع ​صندوق النقد الدولي​، انما مع ​الولايات المتحدة الاميركية​ وبعض الدول الغربية لافهامها اننا اصبحنا في عين العاصفة، وبالتالي لم يعد لدينا ما نخسره ومن الاجدى بنا الانفتاح على دول مثل ​الصين​ و​روسيا​، اذا سلّمنا جدلاً واستثنينا ​ايران​ بسبب اتهامها بالارهاب او لاسباب دينية وعقائدية او غيرها... واذا كانت الصين السبب الرئيسي في مرض "كورونا" الحالي، فهي بالطبع قادرة على انتشالنا من امراضنا الاخرى في مجالات الاقتصاد والتجارة والتقنيات والبنى التحتية، كما ان روسيا اثبتت جدواها في المجال العسكري والامني والنفطي. يرتمي الصينيون علينا لتقديم المساعدة، غير المجانيّة طبعاً، ولكن بأسعار اكثر من تنافسية ووفق جدول زمني اقصر بكثير من ايّ منافس لهم، كما انّ الروس ابدوا استعدادهم للمساعدة العسكرية واللوجستية والنفطيّة، لكن "الفيتو" الاميركي مع بعض الدول الغربيّة بقي حاضراً مزوداً بسلاح العصا بعد ان استنفذ سلاح "الجزرة" غايته واصبح مكشوفاً. قبل هذه الفترة الحرجة التي نعيشها، كان مفهوماً ان يحاول لبنان تجنّب الاسوأ من خلال القبول بهذه الشروط، امّا اليوم فما السبب في استمرار هذه السياسة؟ لماذا لا يتخذ رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة والجميع، قراراً جريئاً في تخطّي هذه التهديدات وافهام واشنطن ومن معها في هذا السياق، ان ظهرنا بات للحائط، ولم يعد لدينا ما نخسره واستمرار التخويف بما سيحصل لم يعد قائماً لانّه حصل بالفعل.

يجب الانطلاق من نقطة جديدة للتعاطي، قوامها انّ المتغيرات التي تشهدها المنطقة ومعها لبنان، باتت تفرض طريقة اخرى في العلاقة، وهل المطلوب ان ينحو لبنان منحى الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ ويلعب ورقة النازحين واللاجئين كي يُسمع صوته؟ ماذا ينفع بعد اليوم التهديد بوقف المساعدات والاموال اذا لم تعد تصل بالاصل؟ ليس المطلوب التغاضي عن المسؤوليّة اللبنانيّة في ما وصل اليه البلد، كما انه ليس المطلوب ايضاً اعطاء "براءة ذمّة" للمسؤولين جميعاً لما قاموا به على مدى عقود من الزمن وادى الى ما ادى اليه من سرقات وهدر وفساد واحوال سيّئة على لبنان، ولكن المطلوب عدم حشر لبنان في الزاوية، والسماح له بأن يخرج من عنق الزجاجة عبر قواه الذاتيّة، انما دون وضع "فيتو" او محرّمات مع تحذيرات بعدم تجاوزها، ارضاء لبعض المصالح والغايات الخارجيّة.

في المقابل، على اللبنانيين ان يتحملّوا مسؤوليّاتهم كما يجب، ويظهروا انهم اهل للتحديات، وان يعوا ان الموضوع جدّي ولم يعد مجرّد تسجيل مواقف، وليتخلّوا عن تعنّتهم واظهار الذات من اجل الوصول الى حل مشترك ينقذ الجميع، لانّ ما قاله رئيس ​الحزب الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ بالامس حول اننا جميعاً سنغرق، هو كلام صحيح، رغم ان جنبلاط يعتبر كغيره من المسؤولين الذين اخطأوا بحق لبنان واللبنانيين.