عبدالله: تعزيز استقلالية القضاء عن السلطة السياسية هو الجهاد الأكبر

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "مقلقة ​الأخبار​، عن ضغوط تمارس على مجلس ​القضاء​ الأعلى، في مسألة التشكيلات المرتبطة بأحد ​القضاة​، والذي ارتبط اسمه، بملف احد العملاء الموقوفين"، مشددا على ان "تعزيز استقلالية القضاء عن ​السلطة​ السياسية، هو الجهاد الأكبر في ظروف مصيرية نمر بها، وحزبنا ​التقدمي الاشتراكي​ يضع هذه المسألة في أولوياته".

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