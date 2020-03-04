رودولف عبود: من غير المؤكد معاودة الدروس الثلثاء

أعلن نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ في حديث إذاعي انه "من غير المؤكد معاودة الدروس يوم الثلثاء في المدارس"، معتبرا انه "كي تفتح المدارس ابوابها لا بد من وضع تدابير دقيقة متعلقة بالنظافة و​الوقاية​".

وأوضح ان "تعليق الدروس لسبب طبي مبرر ولكن يجب استكمال ​العام الدراسي​ باي شكل من الاشكال"، لافتا إلى انه "نحاول بلورة خطة وآلية للتواصل مع ​الطلاب​ في ​المدارس الرسمية​ كما يحصل في المدارس الخاصة".