رودولف عبود: من غير المؤكد معاودة الدروس الثلثاء

أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث إذاعي انه "من غير المؤكد معاودة الدروس يوم الثلثاء في المدارس"، معتبرا انه "كي تفتح المدارس ابوابها لا بد من وضع تدابير دقيقة متعلقة بالنظافة والوقاية".
وأوضح ان "تعليق الدروس لسبب طبي مبرر ولكن يجب استكمال العام الدراسي باي شكل من الاشكال"، لافتا إلى انه "نحاول بلورة خطة وآلية للتواصل مع الطلاب في المدارس الرسمية كما يحصل في المدارس الخاصة".
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