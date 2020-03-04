أعلن الأمين العام للصليب الأحمر ​جورج كتانة​ ان "هناك 42 حالة مشتبها باصابتها بفيروس كورونا نقلها الصليب الاحمر الى مستشفى بيروت الحكومي و13 اصابة مؤكدة حتى الساعة". وأكد كتلنة في حديث إذاعي ان "الجهود متكاتفة وهناك متابعة والامور مطمئنة اذا التزم ​اللبنانيون​ بالتدابير الوقائية وخصوصا الحجر المنزلي". وقال: "على كل شخص أن يمشي بآلية النظافة والوقاية اللازمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: 13 حالة مصابة بكورونا والامور مطمئنة اذا التزم اللبنانيون بالتدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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