مصادر السراي للجمهورية: لبنان يتجه الى إبلاغ أصحاب السندات تَعذّر دفع المستحقات

علمت "​الجمهورية​" انّ وجهة نظر المصارف لا تزال تميل الى عدم الامتناع عن الدفع كلياً عن دفع اليوروبوند، إنما إمرار جزء أقله فوائد الديون لحملة السندات الخارجية".

ولفتت المصادر للجمهورية إلى أن "لا قرار بعد للحكومة والمطلوب تقديم اقتراحات ترضي الدائن الخارجي لأنّ الاصدار دولي، فهل ندفعه أم ندفع جزءاً منه أو ندفع فوائده أو دفع downpayment لاستحقاق آذار وجدولة بقية السندات، وقد أرسل المقرض الخارجي اشارات الى انه يفضّل التفاوض وعدم الدخول في مشكلات او محاكم مع ​لبنان​".

ورأت مصادر ​السراي الحكومي​ أن "لبنان يتجه الى إبلاغ أصحاب السندات تَعذّر دفع المستحقات بغيىة اعادة النظر في هيكلية الديون وجدولتها وفق صيغة جديدة، رغم وجود صيغة مطروحة للبحث تتحدث عن دفع نسبة معينة من السندات وبمقدار محدود جداً لم يتخذ القرار النهائي في شأنها، وهو أمر بات رهناً بالصيغة التي يمكن اعتمادها للاعلان عنه السبت المقبل سواء من السراي او من ​بعبدا​".

Advertisements

ولفتت المصادر الى انّ البحث تناول ايضاً سلة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والنقدية التي يمكن اتخاذها لمواجهة ​الأزمة​ بجوانبها المختلفة، وعدم حصر العملية بكلفة السندات من دون مقاربة الجوانب الأخرى من الأزمة، ولاسيما منها موضوع تسهيل حصول اللبنانيين على دفعات اكبر من العملات الصعبة عبر صناديق المصارف.

من جهة اخرى، أكدت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" انّ "​المصارف اللبنانية​ أبدت كل استعداد للتعاون مع ​الحكومة​ إمّا تقسيطاً او تسليفاً او اعادة جدولة". وأكدت "أنّ ​الدولة​ ستكون بعد اسبوع امام خيارين: امّا الامتناع عن الدفع ما سيُوَلّد ارتدادات كارثية على البلد، وإمّا دفع جزء الى الخارج، أمّا بالنسبة إلينا فقد وضعنا أنفسنا في تصرف الحكومة والقرار في ملعبها". وأضافت هذه المصادر: "المهم الآن التفاوض مع الخارج ونحن في الداخل "مِتلنا مِتلن" والمصير واحد، وما يهّمنا فقط هو عدم الوصول الى default او الإفلاس، لأنّ أي مصيبة ستحصل ستصيب كل الدولة والمودعين من بينهم".

ورأى مصدر مصرفي آخر لـ"الجمهورية" انّ "فكرة إقدام المصارف على إعادة شراء السندات التي باعتها الى الاجانب لن يكون سهلاً، لأنّ حاملي الاسهم قد لا يوافقون على البيع بأسعار منطقية. واذا كانت المصارف، وبسبب حاجتها الى السيولة، باعت السندات بأسعار تراوحت بين 75 و80 سنتاً للسند، فإنّ اعادة الشراء قد تكلفها خسائر كبيرة، لأنّ حاملي السندات الأجانب قد يستغلون الظرف ويطلبون أرباحاً لا يستهان بها على سعر السند".