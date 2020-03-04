قاطيشا: اللبنانيون محبطون فعلاً من كلام دياب الذي فاقم بما قاله من حالة البؤس

اعتبر عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​ أن "كلام رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مخيب ويعكس عدم ثقة بالنفس، وهذا دون شك مدعاة للقلق من عدم قدرة حكومته عن ​تحقيق​ أي شيء وعدت به،. بالتالي فإن ذلك سيزيد من إحباط ال​لبنان​يي، ويجعلهم أكثر قلقاً على حاضرهم ومستقبلهم"، متسائلاً "كيف يقبل رأس ​السلطة​ التنفيذية على نفسه أن يخاطب شعبة المحبط، بهكذا كلام زاده إحباطاً ويأساً؟. وبالتالي ما هو مبرر بقاء هذه الحكومة بكل ممثليها، إذا لم تقدم البديل القادر على انتشال البلد من مأزقه وإخراج الناس البائسة من أوضاعها المزرية؟".

وشدد قاطيشا في حديث صحفي، على أن "اللبنانيين محبطون فعلاً من كلام رئيس الحكومة الذي فاقم بما قاله من حالة البؤس، وأرخى ظلالاً كثيفة من الشك حول مدى جدية هذه الحكومة في تنفيذ ما وعدت به، لإعادة تصويب الأمور وسلوك الطريق الصحيح التي تمكن اللبنانيين من تنفس الصعداء،. الخروج تاليًا من الحصار العربي والدولي المفروض على لبنان، بعد تشكيل حكومة اللون الواحد"، مستبعداً أن يكون لهذه الحكومة "قدرات تمكنها من قيادة السفينة إلى بر الأمان. إذ كيف يمكن أن يأمن ​اللبنانيون​ أنفسهم في ظل وجود هكذا حكومة تعادي المجتمعين العربي والدولي؟. وبالتالي فإنه والحالة هذه، فلا أمل بأي دعم عربي ودولي للبنان، في ظل هذه الحكومة التي تمثل فريقاً واحداً من اللبنانيين، وتتبع لمحور يجاهر بالعداء لأشقائنا العرب ولكل دول العالم".

ولفت الى انه "لا يتوقع أي نتائج إيجابية لأي زيارة خارجية قد يقوم بها الرئيس دياب، لأن لا ثقة خارجية بهذه الحكومة. إذ كيف سيساعدنا العرب، وهناك من لا يلتزم الحياد ويقاتل في عدد من العواصم العربية ويريد تحرير الكون؟، ضارباً بعرض الحائط لمصالح لبنان العربية والدولية"، مشيراً إلى أن "​الدول العربية​ مستاءة من وضع لبنان، وبالتأكيد ستقول لدياب ولو زارها : لقد طفح الكيل، ولا يمكن القبول أن يبقى لبنان سائراً وفق ​سياسة​ العداء للعرب والأصدقاء. وهذا أمر بالغ الخطورة وينذر بمضاعفات سلبية على لبنان، يتزايد من عمق أزمته السياسية والاقتصادية، باعتبار أن لا خلاص للبلد إلا من خلال وقوف الأشقاء العرب إلى جانبه، وهو أمر متعذر إذا لم يغير البلد سياساته ويعيد النظر في كل ممارساته تجاه أشقائه".

وفي قراءته لمسار التطورات على صعيد علاقات لبنان الخارجية، راى قاطيشا أن "عامل الثقة المفقود بين لبنان والدول العربية، سيضاعف من متاعب بلدنا ويغرقه بالمزيد من الأزمات، بسبب ​السياسة​ الاستفزازية التي تنتهجها هذه الحكومة، فيما كان المطلوب تشكيل حكومة توحي بالثقة وتضم في صفوفها أهل كفاءة واختصاص، مستقلين عن القوى السياسية، من أجل إخراج البلد من وضعه الراهن. لكن لبنان الآن في ظل هذه الحكومة ليس موضع ثقة لدى الخارج. وهذا ما ظهر جلياً من خلال عدم زيارة أي سفير عربي لرئيس الحكومة، وهو أمر يجب التوقف عنده. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذه الحكومة ليست موضع ترحيب عربي، ما يقرض على لبنان أن يعيد حساباته كلياً، وبما من شأنه أن يقود إلى تصحيح علاقاته مع الأشقاء الخليجيين، ويبتعد عن سياسة المحاور التي جرت على البلد كل المآسي والويلات".