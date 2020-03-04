شبيب: يجري حالياً درس إقفال مقاهي الأراكيل وسنبتّ الأمر اليوم

أوضح ​محافظ​ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ الذي اتخذ قرار إقفال الأسواق الشعبية في العاصمة كإجراء احترازي من ​فيروس كورونا​، أن ما حتّم إغلاق هذه الأسواق الشعبيّة هو "كثافة التجمّع البشريّ ضمن بقع صغيرة، ومن مناطق وجنسيّات مختلفة، إضافة إلى أن البضائع فيها متعدّدة الأنواع والمصادر وبينها حيوانات وطيور وسواها، لذا فإن الخطر فيها أكبر... ولكن إذا تبيّن أن أيّ مكان آخر يشكّل خطراً فسنتّخذ التدبير المناسب".

ولفت شبيب في حديث صحفي، الى أنه "يجري حالياً درس إقفال مقاهي الأراكيل وسنبتّ الأمر اليوم".