رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة للإمارات ومصر وتركيا بسبب فيروس كورونا

اعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إن رئيس البلاد مون جيه-إن ألغى اليوم الأربعاء جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف مارس بسبب فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان "استجابة لتفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".
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