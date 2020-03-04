رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة للإمارات ومصر وتركيا بسبب فيروس كورونا

اعلن البيت الأزرق الرئاسي في ​كوريا الجنوبية​ إن رئيس البلاد مون جيه-إن ألغى اليوم الأربعاء جولة تشمل ​الإمارات​ ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف مارس بسبب ​فيروس كورونا​.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان "استجابة لتفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".